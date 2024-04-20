Сверхважное противостояние в Каменце-Подольском. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча пятого тура весенней части сезона в Первой лиге. Таким образом, уже завершается первый круг второй части сезона. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр" - "Левый берег"

21.04.2024. 12:00. Стадион"им. Г. Тонкочеева". Каменец-Подольский

Очень интересное и интригующее противостояние нас ожидает. Прошлый тур для обоих соперников был неудачным, но стоит учитывать уровень оппонентов. "Эпицентр" в меньшинстве проиграл "Ингульцу", а "Левый берег" уступил "Карпатам". Таким образом, прервалась победная клубная рекордная серия "Левого берега" в Первой лиге, продолжавшаяся семь игр. Отметим, что гостям в этом матче не помогут Якымив и Войцеховский, и это очень существенные потери. Киевляне не имеют права терять очки, если еще хотят побороться за прямую путевку в УПЛ. Также "Эпицентр" прервал беспроигрышную рекордную для клуба серию в Первой лиге, которая длилась 12 игр: шесть побед и шесть ничьих. Для того чтобы удерживать четвертое место подопечным Нагорняк нельзя проигрывать. Ожидаем конкурентного футбола, в котором сложно кому-то отдать предпочтение.

"Кудровка-Нива" - "Виктория"

21.04.2024. 13:30. "Юбилейный". Буча

Встреча последней и предпоследней команды чемпионской группы. Кажется, что эти коллективы уже даже не думают о борьбе за топ-4, но это не значит, что они потеряли турнирную мотивацию. Эти команды еще не выигрывали в 2024 году и в очном противостоянии, безусловно, будут стремиться прервать эту серию. У "Виктории" продолжаются существенные проблемы с атакой. Слишком мало создают моменты подопечные Бессмертного. Что касается "Кудровки-Нивы", то коллектив Романа Локтионова еще достаточно "сырой" и стабильности не хватает. Отметим, что гостям в этом противостоянии не поможет Анатолий Нелин.

Группа "Выбывание"

"Чернигов" - "Металлист"

21.04.2024. 12:45. "Юность". Чернигов

В прошлом туре "Чернигов" без ряда своих лидеров довольно неожиданно сыграл вничью против "Нивы". Денис Герасименко сыграл первый "сухой" матч во взрослой карьере, став третьим вратарем клуба на профессиональном уровне, которому покорилось это достижение. Однако этого мало, ведь "северянам" стоит побеждать. "Чернигов" все еще остается на последнем месте. "Металлист" после победы над "Диназом" закрепился в середине турнирной таблицы. Подопечные Анищенко постепенно прогрессируют и это начинает приносить результат. Стоит отметить Евгения Рязанцева, забившего свой седьмой мяч в нынешнем сезоне. В 2024 году "Металлист" еще не проигрывал. Продолжится ли эта серия?

"Кремень" - "Нива"

21.04.2024. 14:15. "Кремень-Арена им. А. Бабаева". Кременчуг

Встреча команд, которые в 2024 году не впечатляют своей игрой и результатами. "Нива" хоть и занимает третье место, но от этого коллектива ждали большего. С конструктивом в заключительной трети поля существенные проблемы у подопечных Стахива и пока прогресса в игре незаметно. Однако даже несмотря на это "Нива" продолжает бороться за лидерство. "Кремень" находится в зоне прямого вылета и в этой части сезона еще не побеждал. Сможет ли коллектив Климовского наконец-то порадовать болельщиков? Отметим, что из-за дисквалификации гостям не поможет Юрий Дудник.