Первая лига. Диназ – Хуст 1:0. Коллектив из Хуста впервые в 2024 году теряет очки

"Диназ" в прошлом туре потерпел гостевое поражение от "Металлиста". Вышгородцы занимают восьмое место в группе и это зона прямого вылета. "Хуст" в прошлом туре на своем поле победил "Кремень". Команда Владимира Цыткина в весенних матчах сезона не потеряла ни одного очка.

От этого матча мы не ожидали большого количества моментов, а вот борьбы хватало. Было заметно, что никто из соперников не хотел рисковать, понимая цену ошибки. На 30-й минуте матч приостановили из-за воздушной тревоги. После возобновления игры продолжился вязкий футбол.Интереснее играли хозяева, но довести атаки до логического завершения не удавалось. Стоит отметить Игоря Левченко, спасавшего гостей от пропущенного гола. В итоге на перерыв команды ушли без голов.

К сожалению, во втором тайме характер игры не изменился. Борьба, борьба и еще раз борьба. Казалось, что хозяева должны играть активнее, но они не спешили рисковать. Мог выводить "Хуст" вперед Шевчук, но он не смог переиграть Дмитроченко. Казалось, что матч так и завершится без голов, но на 90+2 минуте после подачи Сейтхалилова со штрафного Волошин ударом головой принес вышгородцам сверхважную победу.

"Хуст" впервые в весенней части сезона теряет очки.

Группа "Выбывание"

"Диназ" - "Хуст" 1:0

Голы: Волошин (90+2)

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко – Волошин, Ярмак, Литвинов, Рудавский, Ткачук, Соловьев, Пономар, Коваленко, Шамич, Сергийчук

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Павлыч, Сираш, Колчин, Червинский, Шевчук, Новиков, Приходько, Курилец, Борисенко, Станкович