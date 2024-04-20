Перша лига. Горняк-Спорт – Подолье 1:1. Драма на последних минутах

Интересное противостояние ожидало болельщиков в Горишних Плавнях. "Горняк-Спорт" еще далеко не обеспечил себе участие в Первой лиге на следующий сезон, поэтому для них каждое очко на вес золота. "Подолье" в 2024 году еще очков не теряло и стремилось побороться за победу в группе "Выбывание".

Игра начала сенсационно. Посевкин получил мяч в центре поля и за счет индивидуальных действий вошел в штрафную и мощно пробил в противоположный от Непогодова угол - 1:0. После пропущенного гола подопечные Костышина активизировались, но сразу сравнять счет не удалось. Шухман в прыжке парировал удар Оробца в ближний угол. Отыграться до перерыва гости не смогли, хотя моменты для этого у них были. Судьбу тайма решило индивидуальное мастерство 22-летнего хавбека Посевкина.

После перерыва продолжали играть первым номером гости, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Мощно в верхний угол пробивал Пасичник, но в прыжке его удар парировал Шухман. Очередной очень хороший матч для голкипера "Горняка-Спорт". Гости не могли забить, так им помог соперник. На 90-й минуте Чибуэзе головой переправил мяч в свои ворота. В итоге противостояние завершилось вничью.

"Горняк-Спорт" - "Подолье" 1:1

Голы: Посевкин (7) - Чибуэзе (90, автогол)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман – Черныш, Мороз, Чибуэзе, Романенко, Одог, Черткоев, Тузенко, Посевкин, Дмитриев, Гора

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Пасичник, Веремиенко, Корешков, Савчук, Прихна, Гемега, Снежко, Оробец, Кулиш, Кобзар