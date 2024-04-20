Первая лига. Агробизнес – Мариуполь 1:1. Гости спаслись благодаря стандарту

"Агробизнес" после гостевого поражения от "Полтавы" остался на седьмом месте в группе. "Мариуполь" в весенней части чемпионата еще не побеждал, сыграв в прошлом туре на своем поле вничью с "Кудровкой-Нивой". Подопечные Олега Красноперова находятся на пятом месте и продолжают борьбу за топ-4.

У хозяев была существенная потеря на эту игру, ведь из-за дисквалификации не смог сыграть основной вратарь Андрей Попович. Вместо него вышел Даниил Хмеловский. К сожалению, первая половина встречи завершилась без голов. Было много борьбы, но конструктива в заключительной трети поля не хватало. Большего ожидали от приазовцев, но они снова разочаровывали. На 14-й минуте шикарную возможность вывести "Агробизнес" вперед потерял Кузьмин, который из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Больше таких моментов до перерыва не было.

В начале второго тайма подопечные Чижевского открыли счет. Заец пробивал по воротам, но мяч срезался с ноги и прилетел прямо на голову нападающего Войтиховского - 1:0. Очень хорошая атака в исполнении футболистов "Агробизнеса". По счету хозяева играли уверенно, а вот у гостей вообще ничего не получалось. На 90+4 минуте приазовцы все же смогли спастись. Задоя подал со штрафного, а Терехов головой пробил в дальний угол – 1:1.

Группа "Чемпионская"

"Агробизнес" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Войтиховский (50) - Терехов (90+4)

"Агробизнес" (стартовый состав): Хмеловский - Заец, Лень, Белый, Квасный, Теплый, Касимов, Толочко, Галенков, Кузьмин, Войтиховский

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Тержхов, Шушко, Фатеев, Булгаков, Задоя, Мельниченко, Плакса, Зубков, Савин, Батальский