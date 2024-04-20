Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина оформила свою самую большую победу в чемпионатах Украины с 2007 года
Черновицкий клуб постепенно ощущает эффект появления финансирования
Фото: СФК Буковина
В пятом туре группы выбывания Первой лиги "Буковина" на выезде разбила запорожский МФК "Металлург" (5:0). Палагнюк оформил покер и дважды отличился с пенальти.
Долгое время команда очень редко радовала болельщиков уверенными победами. В конце марта "желто-черные" разобрались дома с "Черниговом" (4:0), но подобные победы — это редкость.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Буковина" почти 18 лет не выигрывала больше, чем с разницей в 4 мяча. В июне 2006-го на финише группы А Второй лиги клуб не заметил аутсайдера "Боярку-2006", представлявшего одноименный город в Киевской области (7:0).
Популярное сейчас
- Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
- Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Первая лига. Карпаты – Ингулец 1:2. Победная серия львовян прерывается
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста