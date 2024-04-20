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Буковина оформила свою самую большую победу в чемпионатах Украины с 2007 года

Первая лига
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Черновицкий клуб постепенно ощущает эффект появления финансирования

Буковина оформила свою самую большую победу в чемпионатах Украины с 2007 года

Фото: СФК Буковина

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В пятом туре группы выбывания Первой лиги "Буковина" на выезде разбила запорожский МФК "Металлург" (5:0). Палагнюк оформил покер и дважды отличился с пенальти.

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Долгое время команда очень редко радовала болельщиков уверенными победами. В конце марта "желто-черные" разобрались дома с "Черниговом" (4:0), но подобные победы — это редкость.

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"Буковина" почти 18 лет не выигрывала больше, чем с разницей в 4 мяча. В июне 2006-го на финише группы А Второй лиги клуб не заметил аутсайдера "Боярку-2006", представлявшего одноименный город в Киевской области (7:0).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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