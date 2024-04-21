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Эпицентр - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Левый берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Это будет очень важный матч для обеих команд. "Левый берег" продолжает преследовать "Ингулец", а "Эпицентр" еще не обеспечил себе четвертое место, поэтому вся борьба еще впереди. Соперники в прошлом туре уступили, поэтому постараются реабилитироваться. Ожидаем интересного и интригующего противостояния.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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