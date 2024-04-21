Кремень - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.

Встреча третьей и предпоследней команды группы. Подопечные Игоря Климовского весной разочаровывают своих болельщиков. В 2024 году "Кремень" еще не побеждал и имеет все шансы понизиться в классе. "Нива" в случае победы может подняться на второе место, но смогут ли гости добиться такого результата?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.