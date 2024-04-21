  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кремень - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.

Первая лига

Кремень - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Встреча третьей и предпоследней команды группы. Подопечные Игоря Климовского весной разочаровывают своих болельщиков. В 2024 году "Кремень" еще не побеждал и имеет все шансы понизиться в классе. "Нива" в случае победы может подняться на второе место, но смогут ли гости добиться такого результата?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.

По теме
yellow-arrow
Кудровка-Нива - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Чернигов - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Эпицентр - Левый берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень (Кременчуг) Нива (Тернополь) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости