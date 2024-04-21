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Кремень - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.
Кремень - Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Встреча третьей и предпоследней команды группы. Подопечные Игоря Климовского весной разочаровывают своих болельщиков. В 2024 году "Кремень" еще не побеждал и имеет все шансы понизиться в классе. "Нива" в случае победы может подняться на второе место, но смогут ли гости добиться такого результата?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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