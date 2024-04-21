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Чернигов - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Чернигов - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Чернигов - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

Шестая команда группы "Выбывание" приехала в гости к последней. "Чернигов" в прошлом туре довольно неожиданно сыграл вничью в Тернополе, но этого мало. Подопечные Чорного уже на пять очков отстают от седьмого места и их может спасти чудо. Отметим, что харьковчане в 2024 году еще не проигрывали.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.45.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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