Чернигов - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Шестая команда группы "Выбывание" приехала в гости к последней. "Чернигов" в прошлом туре довольно неожиданно сыграл вничью в Тернополе, но этого мало. Подопечные Чорного уже на пять очков отстают от седьмого места и их может спасти чудо. Отметим, что харьковчане в 2024 году еще не проигрывали.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.45.