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Кудровка-Нива - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кудровка-Нива - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка-Нива - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

Встреча последней и предпоследней команды чемпионской группы. "Виктория" в этой части сезона разочаровывает своей игрой. В атаке у подопечных Бессмертного очень большие проблемы и прогресса пока незаметно. В случае победы "Кудровка-Нива" сможет подняться с последнего места, но подопечные Локтионова не считаются фаворитами противостояния.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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