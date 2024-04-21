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Кудровка-Нива - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка-Нива - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
Встреча последней и предпоследней команды чемпионской группы. "Виктория" в этой части сезона разочаровывает своей игрой. В атаке у подопечных Бессмертного очень большие проблемы и прогресса пока незаметно. В случае победы "Кудровка-Нива" сможет подняться с последнего места, но подопечные Локтионова не считаются фаворитами противостояния.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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