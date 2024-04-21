Первая лига. Эпицентр – Левый берег 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Оба соперника в прошлом туре прервали свои затяжные серии без поражений. "Эпицентр" потерпел поражение от "Ингульца", а "Левый берег" проиграл "Карпатам". Киевляне – наиболее результативная команда текущего чемпионата (49 голов) и продолжает уверенно занимать третье место, дающее право поспорить за путевку в УПЛ. У обеих команд были потери перед этим туром. "Эпицентру" не мог помочь Алибеков, а гостям – Якымив и Войцеховский.

Игра началась очень осторожно. Было заметно, что никто из соперников не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Первый момент в матче произошел на 27 минуте, когда после подачи Стеня головой выше ворот пробил Владислав Кристин. Через несколько минут Стень опасно пробивал со штрафного и пришлось впервые в игру вступать Механиву. Гости вообще провалили первую половину встречи. Во второй половине тайма доминировали подопечные Нагорняка, но им не удалось открыть счет.

В начале второго тайма опасно пробивал Иван Когут, но его удар парировал голкипер. Наконец-то увидели момент у ворот Жмурка. На 61-й минуте хозяева вышли вперед. После прострела Ляшенко пяткой переправил мяч в сетку Владислав Кристин – 1:0. После розыгрыша углового мог сравнивать счет Спиваков, но он попал в штангу.

Очень сложно сегодня было в позиционном футболе подопечным Первака. На 75-й минуте все решило индивидуальное мастерство. Литовченко из-за пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:1. В итоге, игра так и завершилась вничью.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр" - "Левый берег" 1:1

Голы: В. Кристин - Литовченко (75)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко - Григоращук, Мороз, В. Кристин, С. Кристин, Липовуз, Миронюк, Беженар, Ляшенко, Стень, Кравчук

"Левый берег" (стартовый состав): Механив - Соколов, Самар, Слотюк, Сидней, Спиваков, Дедух, Мисик, Синица, Петренко, М. Когут