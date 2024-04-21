Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Чернигов – Металлист 2:1. Дебютная в 2024 году победа хозяев
Сверхважная игра для "северян"
Фото: ФК Чернігів
Поединок десятой и шестой команд группы. В прошлом туре "Чернигов" в гостях сыграл вничью с "Нивой" и остался на дне турнирной таблицы. "Металлист" после домашней победы над "Диназом" находится на шестом месте, которое не гарантирует сохранение прописки в Первой лиге.
В дебюте противостояния больше первым номером играли гости, но до опасных моментов дело не доходило. Достаточно неожиданно в середине первого тайма хозяева вышли вперед. Дмитрий Сахно в штрафной обыграл Луцива и пробил в дальний угол – 1:0. Первая акцентированная атака и сразу гол. На 34-й минуте подопечные Анищенко сравняли счет. Рязанцев из пределов штрафной попал в дальний угол – 1:1. Интереснее до перерыва играли харьковчане, но выйти вперед им не удалось.
В начале второго тайма команды обменяли моментами, но забить не смогли. Удар Федосова парировал Рыбак, а Синчук попал в перекладину. На 57-й минуте фортуна второй раз улыбнулась хозяевам. Койдан прострелил, а Федосов с нескольких метров переправил мяч в сетку - 2:1.
Отыграться футболисты "Металлиста" не смогли. Таким образом, "Чернигов" празднует дебютную в 2024 году победу. Подопечные Чорного поднимаются с последнего места.
Группа "Выбывание"
"Чернигов" - "Металлист" 2:1
Голы: Сахно (21), Федосов (57) - Рязанцев (34)
Удаление: Бусько (90+1)
"Чернигов" (стартовый состав): Ширай - Шумило, Зенченко, Галстян, Осипенко, Мироненко, Быбик, Кривобороденко, Койдан, Безгубченко, Сахно
"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Багачанский, Гомес, Дигтярь, Исаенко, П. Луцив, Пидручный, Порох, Рязанцев, Тепляков, Синчук
Популярное сейчас
- Верес - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Маркевич: Наверное, футболисты Карпат уже думают, что они стали великими
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Комментарии 1