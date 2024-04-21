Первая лига. Кудровка-Нива – Виктория 2:0. Подопечные Локтионова уже не последние

Обе команды неудачно начали вторую часть сезона и сейчас занимают последнее и предпоследнее места. Учитывая это, в очном противостоянии у них был шанс впервые в 2024 году выиграть.

Первую половину встречи хотелось поскорее забыть и больше никогда не смотреть. Очень много борьбы, но без моментов. Как можно было забивать, если допускать такое количество ошибок. Такой футбол нам точно не нужен. Голкиперы откровенно отдыхали. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но все изменилось после стандарта "Кудровки-Нивы". Коркишко подал со штрафного, а Вечурко головой пробил в дальний угол – 1:0.

К сожалению, после перерыва характер игры не изменился. Борьбы хватало, а вот моментов не было. Преимущество хозяев росло, но забить не могли. На 74-й минуте мощно пробивал Савченко, но его удар в прыжке парировал Климов. На 80-й минуте Нехтий реализовал выход один на один и снял все вопросы о победителе матча. Показалось, что у Владислава находился вне игры, но VAR в Первой лиге нет.

Таким образом, "Кудровка-Нива" поднимается с последнего места.

Группа "Чемпионская"

"Кудровка-Нива" - "Виктория" 2:0

Голы: Вечурко (39), Тепляков (80)

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Климов – Гагун, Мисюра, Мамросенко, Рогозинский, Гулько, Вечурко, Фальковский, Захаревич, Нехтий, Коркишко

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Корохов, Сасовский, Кравчук, Данилюк, Лебеденко, Долинский, Копыл, Шарай, Байдал, Ныч