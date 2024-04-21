Первая лига. Кремень – Нива 0:0. А забивать кто будет?

"Кремень" в прошлом туре в гостях потерпел поражение от "Хуста" и находился на предпоследнем месте, которое гарантирует выбывание из Первой лиги. Подопечные Игоря Климовского семь туров подряд не выигрывали. "Нива" после домашней ничьей с "Черниговом" была на третьем месте.

Команды успели сыграть всего восемь минут и вынуждены были покинуть поле из-за воздушной тревоги. К сожалению, таковы реалии нашей жизни. После возобновления игры доминировали хозяева, но довести свои атаки до лолического завершения не удавалось. Стоит отметить высокий прессинг подопечных Климовского. От гостей ожидали большего, но они весной разочаровывают. Первый тайм так и завершился без голов.

Футбол низкого качества продолжился и после перерыва. В итоге матч так и завершился без голов. "Кремень" опускается на последнее место.

Группа "Выбывание"

"Кремень" - "Нива" 0:0

"Кремень" (стартовый состав): Коркодим – Сидоренко, Аркуша, Паламарчук, Товкач, Панчишин, Савицкий, Обамина, Галоян, Куць, Глоба

"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Зинь, Демчук, Бэй, Климак, Давыдов, Мудрый, Голуб, Довбецкий, Волохатый, Ризнык