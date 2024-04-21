Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Кремень – Нива 0:0. А забивать кто будет?
Последняя игра в туре
Фото: ФК Кремінь
"Кремень" в прошлом туре в гостях потерпел поражение от "Хуста" и находился на предпоследнем месте, которое гарантирует выбывание из Первой лиги. Подопечные Игоря Климовского семь туров подряд не выигрывали. "Нива" после домашней ничьей с "Черниговом" была на третьем месте.
Команды успели сыграть всего восемь минут и вынуждены были покинуть поле из-за воздушной тревоги. К сожалению, таковы реалии нашей жизни. После возобновления игры доминировали хозяева, но довести свои атаки до лолического завершения не удавалось. Стоит отметить высокий прессинг подопечных Климовского. От гостей ожидали большего, но они весной разочаровывают. Первый тайм так и завершился без голов.
Футбол низкого качества продолжился и после перерыва. В итоге матч так и завершился без голов. "Кремень" опускается на последнее место.
Группа "Выбывание"
"Кремень" - "Нива" 0:0
"Кремень" (стартовый состав): Коркодим – Сидоренко, Аркуша, Паламарчук, Товкач, Панчишин, Савицкий, Обамина, Галоян, Куць, Глоба
"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Зинь, Демчук, Бэй, Климак, Давыдов, Мудрый, Голуб, Довбецкий, Волохатый, Ризнык
Популярное сейчас
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Гол Довбика забронировал Жироне место в еврокубках, вылет Челси Мудрика и триумф Арсенала без Зинченко. Главные новости за 20-е апреля
- Маркевич: Наверное, футболисты Карпат уже думают, что они стали великими
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной