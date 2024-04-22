Мирон Маркевич конфликтует с шеф-скаутом Карпат, - СМИ

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич имеет некоторые недоразумения с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко.

По информации Sport.ua, у специалистов разное видение в подходе к комплектованию команды. Маркевич хочет видеть в составе уже сформированных, готовых футболистов из Бразилии, которые сразу будут давать результат. Корниенко предлагает молодых бразильцев, которых еще нужно формировать. Все кандидатуры шеф-скаута клуба были отклонены главным тренером.

Во время зимней паузы "Карпаты" подписали единственного игрока, которого предложил Корниенко - форварда Ариелсона. Именно Глеб его рекомендовал сначала в "Полесью", а когда житомиряне отказались от нападающего, то его арендовали "Карпаты". Хотя Маркевич на уровне УПЛ хочет видеть еще одного форварда в команде.

"Карпаты" арендовали у "Шахтера" двух бывших защитников юношеских сборных Украины Эдуарда Козика и Андрея Булезу, которых хорошо знает по совместной работе в сборных помощник Маркевича Владимир Езерский. Это была уже инициатива Маркевича.

Напомним, что Глеб Корниенко стал шеф-скаутом "Карпат" в начале 2024 года. Он живет в городе Сан Паулу и специализируется на бразильском рынке.