  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Мирон Маркевич конфликтует с шеф-скаутом Карпат, - СМИ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич конфликтует с шеф-скаутом Карпат, - СМИ

Первая лига
Обновлено

У специалистов разные взгляды на комплектование команды

Мирон Маркевич конфликтует с шеф-скаутом Карпат, - СМИ

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич имеет некоторые недоразумения с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко.

Читайте такжеМаркевич: Наверное, футболисты Карпат уже думают, что они стали великими

По информации Sport.ua, у специалистов разное видение в подходе к комплектованию команды. Маркевич хочет видеть в составе уже сформированных, готовых футболистов из Бразилии, которые сразу будут давать результат. Корниенко предлагает молодых бразильцев, которых еще нужно формировать. Все кандидатуры шеф-скаута клуба были отклонены главным тренером.

Во время зимней паузы "Карпаты" подписали единственного игрока, которого предложил Корниенко - форварда Ариелсона. Именно Глеб его рекомендовал сначала в "Полесью", а когда житомиряне отказались от нападающего, то его арендовали "Карпаты". Хотя Маркевич на уровне УПЛ хочет видеть еще одного форварда в команде.

"Карпаты" арендовали у "Шахтера" двух бывших защитников юношеских сборных Украины Эдуарда Козика и Андрея Булезу, которых хорошо знает по совместной работе в сборных помощник Маркевича Владимир Езерский. Это была уже инициатива Маркевича.

Напомним, что Глеб Корниенко стал шеф-скаутом "Карпат" в начале 2024 года. Он живет в городе Сан Паулу и специализируется на бразильском рынке.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Кремень – Нива 0:0. А забивать кто будет?
yellow-arrow
Первая лига. Кудровка-Нива – Виктория 2:0. Подопечные Локтионова уже не последние
yellow-arrow
Первая лига. Чернигов – Металлист 2:1. Дебютная в 2024 году победа хозяев
Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости