Маркевич: Никаких разногласий с шеф-скаутом Карпат нет. Окончательное решение за главным тренером

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич имеет недоразумения с шеф-скаутом клуба Глебом Корниенко. В частности, сообщается, что у специалистов разное видение в подходе к комплектованию команды.

Журналист UA-Football Владислав Личик связался с наставником львовского клуба Мироном Богдановичем с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

- Как Вы можете прокомментировать данную информацию?

- Я не знаю, откуда это появляется. Какие-то непонятные вбросы.

- То есть, Вы отрицаете, что есть определенные разногласия в подходе к формированию команды?

- Да никаких разногласий нет. Просто ищем футболистов, работаем. Он мне предлагает - я смотрю. Подходит? Я ему говорю, что подходит. Дальше он работает. Вот и все. Понятно, что не все мне подходят. Но это работа, от этого никуда не убежишь.

- Существует такое мнение, что Корниенко предлагает молодых талантов, в частности с латиноамериканского рынка. А Вы больше хотите видеть в команде уже готовых и сформированных футболистов?

- Вообще первый раз слышу об этом. Я хочу талантливых игроков. Какая разница, сколько им лет... Вот и все. Не все едут - в Украину сейчас трудно затянуть футболистов.

- А на счет конкретных позиций... Вы приоритетно хотели бы еще нападающего в команду?

- Та нам в каждую линию нужны футболисты. Однако, здесь тоже нужно понимать, что приоритет отдается украинским игрокам. Это тоже не так просто. Потому что те футболисты, которые нас интересуют - стоят очень дорого. Зарплаты у них высокие. Здесь много нюансов. Зарубежные футболисты не все хотят ехать - в силу известных обстоятельств. Идет такой процесс поисков.

- На счет Ариэльсона. Вы довольны этим подписанием? Это была Ваша креатура?

- Я не подписывал. Мы взяли его в аренду на три месяца. Посмотрим, как он себя покажет.

- То есть не Вы выступали инициатором этого арендного соглашения?

- Та нам просто нужно было. Мы вообще взяли всех футболистов в последний момент. Кроме бразильца, речь идет об арендованных игроках из "Шахтера". Мы никого в принципе не покупали. Просто взяли в аренду. И сейчас смотрим, подходят или не подходят они нам. Булеза нам подошел, но, к сожалению, он травмировался. Процесс поиска идет дальше, увидим, как все сложится.

- Вы упомянули Андрея Булезу. А что на счет Эдуарда Козика можете сказать?

- Ну, пока что он у нас. Мы смотрим не только за ним, но и за всеми остальными. Такой процесс, что тут сделаешь. Нужно до конца всех пересмотреть, и уже тогда принимать решение.

- За кем в "Карпатах" окончательное решение о подписании потенциальных новичков?

- За главным тренером.

Напомним, Мирон Маркевич возглавил "Карпаты" летом прошлого года. Сейчас "львы" лидируют в чемпионской группе Первой лиги Украины.

В свою очередь, Глеб Корниенко стал шеф-скаутом львовского клуба в начале 2024-го года. Он живет в городе Сан Паулу и специализируется на бразильском рынке.