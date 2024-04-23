Карпаты за 2023 год заплатили в бюджет сборов и налогов почти на 30 млн гривен

Львовские "Карпаты" объявили о том, что в 2023 году клуб пополнил бюджет Украины на 29 355 669 гривен.

В эту сумму входят налоги и сборы, а также показатели всех юридических лиц, входящих в структуру клуба.

Напомним, что "Карпаты" лидируют в чемпионской группе Первой лиги , набрав 57 очков в 23 матчах и являются главным претендентом на повышение в классе.