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Карпаты за 2023 год заплатили в бюджет сборов и налогов почти на 30 млн гривен
Львовский клуб отчитался по налогам за прошлый год
Фото: ФК Карпати
Львовские "Карпаты" объявили о том, что в 2023 году клуб пополнил бюджет Украины на 29 355 669 гривен.
В эту сумму входят налоги и сборы, а также показатели всех юридических лиц, входящих в структуру клуба.
Напомним, что "Карпаты" лидируют в чемпионской группе
Сплачені податки наповнюють бюджет України, завдяки якому функціонує держава, кошти з якого ідуть на підтримку воїнів ????????— ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) April 23, 2024
У 2023 році ФК "Карпати" сплатив до бюджету 29 355 669* гривень податків і зборів.
* Враховано показники всіх юридичних осіб, що входять у структуру клубу. pic.twitter.com/rcWCyiorL0
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