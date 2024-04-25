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Запорожский Металлург не поехал на выездной матч с Хустом
Официальная причина - большое количество заболевших и травмированных футболистов
instagram.com/mfcmetalurg
В воскресенье, 28 апреля, в рамках 6-го тура Первой лиги Украины в Группе вылета должен состояться матч, в котором сыграют "Хуст" и
Впрочем, поединок, который должен был пройти на стадионе "Карпаты" в Закарпатской области, не состоится.
Как сообщает пресс-служба "Хуста", "Металлург" не приедет на игру из-за проблем гостевого коллектива.
"Матч не состоится в связи с обращением "МФК Металлург" в ПФЛ по поводу невыезда команды на матч из-за большого количества заболевших и травмированных футболистов", – сообщил в своем заявлении "Хуст".
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Напомним, что сейчас "Хуст" занимает 5-е место в таблице Группы вылета из 10 с 23 очками. У "Металлурга" из Запорожья 4-я строчка, 25 пунктов и серьезные кадровые проблемы.
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