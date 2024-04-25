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Кремню некуда отступать. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига

Стартовая игра тура

Кремню некуда отступать. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матчем в Ужгороде начинается второй круг весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояния между "Металлистом" и "Кремнем".

Группа "Выбывание"

"Металлист" - "Кремень"

26.04.2024. 12.30. "Авангард". Ужгород

Шестая команда группы будет принимать последнюю. Харьковчане неделю назад впервые в 2024 году проиграли. Подопечные Анищенко уступили "Чернигову", хотя и создали больше моментов. Это был довольно неожиданный результат, учитывая предыдущие игры "Металлиста". Футболисты харьковской команды не смогли сыграть стабильно, много ошибались, да еще и немало борьбы проиграли.

Что касается "Кремня", то кризис этой команды откровенно затянулся. За последние восемь туров они набрали всего три очка, не выигрывая с ноября прошлого года. Таким образом, подопечные Климовского опустились уже на последнее место. Ситуация становится все более угрожающей. Если гости снова не победят, то шансов сохранить прописку в Первой лиге у них остаться немного. Игра первого круга завершилась без голов. Отметим, что из-за дисквалификации харьковчанам не поможет Андрей Бусько.

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