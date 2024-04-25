Тренер Металлурга: Надеюсь, что к концу недели клубный лазарет опустеет

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлурга" Антон Гай рассказал, что помешало команде выехать на матч 6-го тура группы Выбывание Первой лиги против "Хуста", который был запланирован на 28 апреля.

Ранее сообщалось, что у запорожского клуба большое количество заболевших и травмированных футболистов.

"Еще в последнем календарном матче с "Буковиной" в моем распоряжении по разным причинам было всего 14 игроков. После поединка стало известно, что повреждения не избежали еще шесть футболистов. Потому и было решено обратиться в ПФЛ с просьбой о переносе поединка в Хусте. Надеюсь, что к концу недели клубный лазарет опустеет и мои подопечные успеют должным образом подготовиться к следующему поединку – с "Металлистом", который состоится 3 мая. Ребята горят желанием прервать полосу неудач и сохранить для Запорожья "прописку" в Первой лиге", - отметил тренер.

Сейчас "Металлург" занимает 4 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 25 очков.