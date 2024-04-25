  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Судьбу несостоявшегося матча Первой лиги Хуст – Металлург решит КДК
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судьбу несостоявшегося матча Первой лиги Хуст – Металлург решит КДК

Первая лига
Обновлено

Металлург не поедет на матч

Судьбу несостоявшегося матча Первой лиги Хуст – Металлург решит КДК

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко прояснил ситуацию с матчем 6-го тура группы "Выбывание" Первой лиги "Хуста" - "Металлург", на который запорожская команда не поедет, ссылаясь на большое количество заболевших и травмированных игроков.

Читайте такжеЗапорожский Металлург не поехал на выездной матч с Хустом

"В ПФЛ поступило письмо от клубного руководства "Металлурга", в котором говорилось, что из-за травм игроков запорожцы не в состоянии провести матч с "Хустом". Это письмо было отправлено в КДК, которая после выяснения всех деталей и анализа ситуации на следующей неделе на своем заседании вынесет вердикт по поединку "Хуст" – "Металлург", - рассказал Каденко.

Напомним, что сейчас "Хуст" занимает 5-е место в таблице Группы вылета с 23 очками. У "Металлурга" из Запорожья 4-я строчка и 25 пунктов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Кремню некуда отступать. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Тренер Металлурга: Надеюсь, что к концу недели клубный лазарет опустеет
yellow-arrow
Запорожский Металлург не поехал на выездной матч с Хустом
ПФЛ Александр Каденко Металлург (Запорожье) ФК Хуст
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости