Судьбу несостоявшегося матча Первой лиги Хуст – Металлург решит КДК

Президент ПФЛ Александр Каденко прояснил ситуацию с матчем 6-го тура группы "Выбывание" Первой лиги "Хуста" - "Металлург", на который запорожская команда не поедет, ссылаясь на большое количество заболевших и травмированных игроков.

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"В ПФЛ поступило письмо от клубного руководства "Металлурга", в котором говорилось, что из-за травм игроков запорожцы не в состоянии провести матч с "Хустом". Это письмо было отправлено в КДК, которая после выяснения всех деталей и анализа ситуации на следующей неделе на своем заседании вынесет вердикт по поединку "Хуст" – "Металлург", - рассказал Каденко.

Напомним, что сейчас "Хуст" занимает 5-е место в таблице Группы вылета с 23 очками. У "Металлурга" из Запорожья 4-я строчка и 25 пунктов.