Карпаты летом планируют подписать шесть новичков

" Карпаты " определились с шестью потенциальными новичками, которыми собирается усилиться в летнее межсезонье.

По информации Sport.ua, среди потенциальных новичков есть три легионера. Львовяне прилагают усилия, чтобы все формальности с их переходом были улажены в ближайшее время. А после открытия летнего трансферного окна возможно подписание еще 1–2 новобранцев.

Напомним, что в настоящее время "Карпаты" лидируют в чемпионской группе Первой лиги, набрав 57 очков.