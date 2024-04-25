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Карпаты летом планируют подписать шесть новичков

Первая лига

Из них три легионера

Карпаты летом планируют подписать шесть новичков

Фото: ФК Карпати

Новина українською

"Карпаты" определились с шестью потенциальными новичками, которыми собирается усилиться в летнее межсезонье.

По информации Sport.ua, среди потенциальных новичков есть три легионера. Львовяне прилагают усилия, чтобы все формальности с их переходом были улажены в ближайшее время. А после открытия летнего трансферного окна возможно подписание еще 1–2 новобранцев.

Напомним, что в настоящее время "Карпаты" лидируют в чемпионской группе Первой лиги, набрав 57 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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