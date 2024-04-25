Первая лига
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Карпаты летом планируют подписать шесть новичков
Из них три легионера
Фото: ФК Карпати
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По информации Sport.ua, среди потенциальных новичков есть три легионера. Львовяне прилагают усилия, чтобы все формальности с их переходом были улажены в ближайшее время. А после открытия летнего трансферного окна возможно подписание еще 1–2 новобранцев.
Напомним, что в настоящее время "Карпаты" лидируют в чемпионской группе Первой лиги, набрав 57 очков.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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