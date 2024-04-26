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Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты

Первая лига

Во львовском клубе отреагировали на слухи

Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты

Фото: ФК Карпати

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Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал слухи о том, что голкипер "Полесья" Денис Бойко летом может перейти во львовский клуб.

"Я ничего об этом не знаю, в первый раз слышу. Но я уже привык к этим разным вбросам.

Кто-то где-то что-то услышал или кому-то что-то хочется или кажется, и сразу это пишут в прессе. Нет, никаких переговоров мы не ведем", – сказал Мирон Богданович.

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Мирон Маркевич Денис Бойко Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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