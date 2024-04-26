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Металлист - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
В Ужгороде начинается второй круг весенней части сезона в Первой лиге. "Металлист" в прошлом туре впервые в 2024 году проиграл, поэтому попытается реабилитироваться за эту неудачу. Команда из Кременчуга, набрав три очка, может покинуть дно турнирной таблицы своей группы. Смогут ли подопечные Климовского наконец-то выиграть?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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