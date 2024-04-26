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Вместо матча с Металлургом Хуст сыграет спарринг

Первая лига

Закарпатцы решили заполнить вынужденную паузу контрольным матчем

Вместо матча с Металлургом Хуст сыграет спарринг

Фото: facebook.com/football.khust

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Поединок 6-го тура 2-го раунда в группе "Выбывание" Первой лиги между "Хустом" и "Металлургом" 28 апреля не состоится из-за кадровых проблем запорожцев.

Главный тренер закарпатской команды Владимир Цыткин рассказал, как его подопечные собираются заполнить эту паузу.

"Чтобы не был нарушен игровой цикл, 27 апреля мы проведем контрольный матч с одной из любительских команд Закарпатья. Надеюсь, что во время этого неожиданного перерыва успеют вернуться в строй те несколько моих подопечных, которые сейчас болеют. Это важно, потому что в начале мая у "Хуста" на очереди – гостевой поединок в Горишних Плавнях.

Поскольку у нашего клуба нет своего автобуса, придется пользоваться железнодорожным транспортом, что создает определенные логистические неудобства. Тем не менее, футболисты "Хуста" настроены серьезно и приложат усилия, чтобы удержаться в Первой лиге", - сказал Цыткин.

Сейчас "Хуст" занимает 5-е место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 23 очка.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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