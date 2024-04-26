Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вместо матча с Металлургом Хуст сыграет спарринг
Закарпатцы решили заполнить вынужденную паузу контрольным матчем
Фото: facebook.com/football.khust
Поединок 6-го тура 2-го раунда в группе "Выбывание" Первой лиги между "Хустом" и "Металлургом" 28 апреля не состоится из-за кадровых проблем запорожцев.
Главный тренер закарпатской команды Владимир Цыткин рассказал, как его подопечные собираются заполнить эту паузу.
"Чтобы не был нарушен игровой цикл, 27 апреля мы проведем контрольный матч с одной из любительских команд Закарпатья. Надеюсь, что во время этого неожиданного перерыва успеют вернуться в строй те несколько моих подопечных, которые сейчас болеют. Это важно, потому что в начале мая у "Хуста" на очереди – гостевой поединок в Горишних Плавнях.
Поскольку у нашего клуба нет своего автобуса, придется пользоваться железнодорожным транспортом, что создает определенные логистические неудобства. Тем не менее, футболисты "Хуста" настроены серьезно и приложат усилия, чтобы удержаться в Первой лиге", - сказал Цыткин.
Сейчас "Хуст" занимает 5-е место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 23 очка.
Популярное сейчас
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- Гвардиола: То, что произошло с Ливерпулем, может произойти с любым
- Лукашенко пригрозил Западу ядерным апокалипсисом
- Шахтер предлагал до 1,5 млн евро за 16-летнего защитника Металлиста, но получил отказ
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО