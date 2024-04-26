Карпаты будут экзаменовать Полтаву. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют сразу пять матчей шестого тура весенней части сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны подарить ряд эмоций.

Группа "Чемпионская"

"Полтава" - "Карпаты"

27.04.2024. 12:30. "Молодежный". Полтава

"Карпаты" завершили победную серию в чемпионате, продолжавшуюся семь игр. Подопечные Маркевича проиграли "Ингульцу" – 1:2. Таким образом, прервалась беспроигрышная домашняя серия львовян, которая с 27 мая 2023 года продолжалась 13 игр: 10 побед и 3 ничьих. Владислав Лупашко и его команда "связали" по рукам и ногам лидеров "Карпат" и за счет этого добились результата. Проблемной в этой встрече была позиция левого защитника "Карпат", которую закрывал номинально правый защитник Юрий Романюк. У гостей будет отличная возможность реабилитироваться за эту неудачу уже в субботу. Полтавчане разочаровали своей игрой и результатом в Ивано-Франковске – 1:3. Стабильности подопечным Сысенко не хватает и шансы на топ-4 с каждым туром уменьшаются. Матч первого круга завершился драматически. Львовяне только в компенсированное время вырвали победу. Ожидаем, что и в Полтаве игра не будет лишена интриги.

"Ингулец" - "Прикарпатье"

27.04.2024. 14:00. "Ингулец". Петрово

Подопечные Лупашко переиграли лидера на выезде и увеличили свое преимущество над "Левым берегом" уже до шести очков. Это был лучший матч для "Ингульца" в этой части сезона. Вторая команда группы нейтрализовала все сильные стороны львовян и заслуженно победила. Безусловно, стоит отметить тренерский штаб петровцев, в совершенстве изучивший сильные и слабые стороны соперника. Из-за дисквалификации не сможет сыграть Козак, и это существенная потеря для хозяев. "Прикарпатье" одержало вторую победу подряд. Подопечные Рыпана разобрались с "Полтавой". С самой лучшей стороны проявил себя Василий Цюцюра, а также впервые в 2024 году забил Андрей Хома. Легко петровцам точно не будет, ведь Ивано-Франковски знают, как играть против фаворитов.

"Левый берег" - "Кудровка-Нива"

27.04.2024. 13:30. "Арена Левый берег". Киевская обл.

Киевлянам в прошлом туре было очень непросто в Каменце-Подольском. Лишь в конце встречи подопечные Первака вырвали ничью. Потери Якымива и Войцеховского не могли не отразиться на игре "Левого берега". Обычной агрессивной игры в атаке киевляне не продемонстрировали. С наилучшей стороны показал себя Алексей Литовченко, который своим шансом воспользовался на 100%. Завершилась безвыигрышная домашняя серия "Кудровки-Нивы" в Первой лиге, продолжавшаяся 5 игр: ничья и 4 поражения. Подопечные Локтионова обыграли "Викторию" и поднялись с последнего места. Матч первого круга завершился разгромной победой "Левого берега" – 5:1. Ожидаем, что в этот раз "Кудровка-Нива" сможет навязать борьбу третьей команде группы. Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам не сможет помочь Руслан Дедух.

Группа "Выбывание"

"Буковина" - "Диназ"

27.04.2024. 12:00. "Буковина", Черновцы

В прошлом туре лидер группы не оставил шансов запорожскому "Металлургу" – 5:0. Это был настоящий бенефис 33-летнего нападающего Василия Палагнюка, забившего сразу четыре мяча. Таким образом, черновицкий коллектив впервые за три тура выиграл и закрепился на первом месте. Вышгородцы в компенсированное время вырвали сверхважную победу над "Хустом". Три очка подопечным Головка принес стандарт и гол капитана Волошина. "Диназ" уже не находится в зоне прямого вылета, но учитывая плотность в таблице вышгородцам никак нельзя расслабляться. Игра первого круга завершилась победой "Буковины". Смогут ли подопечные Головка реабилитироваться?

"Подолье" - "Чернигов"

27.04.2024. 13:00. "Подолье". Хмельницкий

Вторая команда группы будет принимать предпоследнюю. Подопечные Костышина были близки к первому поражению в 2024 году, но хмельницкий коллектив спас автогол игрока "Горняка-Спорт". В этом матче ощущались проблемы с реализацией у игроков "Подолья". Прервалась безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге, которая длилась 6 игр: 2 ничьих и 4 поражения. Подопечные Чорного впервые за 311 минут смогли забить и благодаря победе над "Металлистом" поднялись с последнего места. Права на ошибку у "северян" нет, поэтому они сделают все, чтобы испортить настроение хозяевам. Напомним, что матч первого круга завершился вничью – 2:2.