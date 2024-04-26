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Умер бывший тренер тернопольской Нивы

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Леонид Ищук ушел из жизни на 74-м году

Умер бывший тренер тернопольской Нивы

Фото: Нива Т

Новина українською

24 апреля, на 74 году жизни остановилось сердце Леонида Николаевича Ищука, который оставил немалый след в тернопольском футболе.

Леонид Николаевич в 1980-81 годах выступал за подгаецкую "Ниву", которая впоследствии стала тернопольской. В 1991 году тренировал хоростковскую "Зарю". В 1990-х годах входил в тренерский штаб Игоря Петровича Яворского в тернопольской "Ниве". А в сезоне-2003/04 занимал должность главного тренера "Нивы".

Играл за команды "Динамо" Хмельницкий, СКА Одесса, "Авангард" Севастополь, "Волна" Хмельницкий, "Звезда" Кировоград, "Нива" Подгайцы, "Колос" Павлоград

Тренировал более 10 команд, среди которых - тернопольская "Нива", "Десна" Чернигов и "Подолье" Хмельницкий.

UA-Футбол приносит свои соболезнования близким и родным Леонида Николаевича.

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Источник:
Асоціація футболу Тернопільщини
Опубликовал: Алина Ерофеева
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