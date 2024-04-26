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Умер бывший тренер тернопольской Нивы
Леонид Ищук ушел из жизни на 74-м году
Фото: Нива Т
24 апреля, на 74 году жизни остановилось сердце Леонида Николаевича Ищука, который оставил немалый след в тернопольском футболе.
Леонид Николаевич в 1980-81 годах выступал за подгаецкую "Ниву", которая впоследствии стала тернопольской. В 1991 году тренировал хоростковскую "Зарю". В 1990-х годах входил в тренерский штаб Игоря Петровича Яворского в тернопольской "Ниве". А в сезоне-2003/04 занимал должность главного тренера "Нивы".
Играл за команды "Динамо" Хмельницкий, СКА Одесса, "Авангард" Севастополь, "Волна" Хмельницкий, "Звезда" Кировоград, "Нива" Подгайцы, "Колос" Павлоград
Тренировал более 10 команд, среди которых - тернопольская "Нива", "Десна" Чернигов и "Подолье" Хмельницкий.
UA-Футбол приносит свои соболезнования близким и родным Леонида Николаевича.
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