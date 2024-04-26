Первая лига. Металлист – Кремень 2:1. Харьковчане дожали соперника в большинстве

Встреча шестой и последней команд группы "Выбывание". Таким образом, в Ужгороде стартовал второй круг весенней части сезона в Первой лиге. Победа могла позволить харьковчанам покинуть зону переходных игр с клубами Второй лиги. "Кремень" в 2024 году еще не выигрывал и опустился на последнее место.

Отметим, что впервые в 2024 году в стартовом составе "Металлиста" вышел опытный Виталий Федоров, который восстанавливался после травм и в предыдущих двух турах выходил на замену. В "Кремня" в запасе остались Трофимюк и Азизов.

В начале встречи было много борьбы в центре поля, но без ударов. Гости стремились играть первым номером, но у них мало что получалось. Защитники харьковчан не ошибались, поэтому работы у Рыбака не было. В середине первого тайма должен был забивать Иван Куць, но Богдан Порох вынес мяч из пустых ворот. Однако после подачи с углового Иван реабилитировался. Он головой переправил мяч в сетку после подачи Галояна – 0:1.

Слишком пассивно играли подопечные Анищенко до перерыва. Вспомнить можно разве что удар Пороха, но Богдан в створ ворот не попал. Защитникам "Кремня" удалось исключить из игры главного бомбардира "Металлиста" Рязанцева.

После перерыва характер игры не изменился. У футболистов "Металлиста" были существенные проблемы с конструктивом. Гости чувствовали себя уверенно, но на 60-й минуте подвел свою команду Паламарчук. Иван получил вторую желтую и "Кремень" остался в меньшинстве.

На 73-й минуте харьковчане реализовали численное большинство. Рязанцев решился на удар из-за пределов штрафной и мяч от рук голкипера залетел в ворота – 1:1. Девятый гол для Рязанцева в сезоне. На 86-й минуте Кайдалов из пределов штрафной расстрелял ворота и принес победу "Металлисту" - 2:1. Для 18-летнего нападающего это дебютный мяч на профессиональном уровне.В меньшинстве гости все же не выдержали.

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Металлист" - "Кремень" 2:1

Голы: Рязанцев (73), Кайдалов (86) - Куць (20)

Удаление: Паламарчук (60)

"Металлист" (стартовый состав): Владислав Рыбак, Денис Пидручный, Даниил Тепляков, Евгений Рязанцев, Кирилл Дигтярь, Евгений Исаенко, Егор Абрамов, Виталий Федорив, Богдан Порох, Вернаттус Даниэл, Габриэль Гомес Феррейра



"Кремень" (стартовый состав): Арсений Коркодим, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Андрей Глоба, Майкл Обамина, Артем Товкач, Юрий Дудник, Иван Куць, Иван Паламарчук, Даниил Аркуша