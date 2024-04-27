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Буковина - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Седьмая команда группы "Выбывание" приедет в гости к лидеру. "Буковина" в прошлом туре уничтожила запорожский "Металлург". Четыре гола забил 33-летний Василий Палагнюк. Сможет ли опытный нападающий продолжить свою голевую серию? Вышгородцы должны набирать очки чтобы избежать зоны прямого вылета.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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