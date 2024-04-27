  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Подолье - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подолье - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Подолье - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Подолье - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Подопечные Костышина все еще не проигрывали в 2024 году и заслуженно занимают второе место в группе. Коллектив из Хмельницкого играет достаточно уверенно, но с реализацией все же ощущаются проблемы. "Чернигов" в прошлом туре наконец-то одержал долгожданную победу и смог подняться с последнего места.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

По теме
yellow-arrow
Полтава - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Буковина - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Директор Кремня: По матчу с Металлистом у нас очень большие вопросы к вратарю - идем на детектор лжи
Подолье (Хмельницкий) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости