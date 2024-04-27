Подолье - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Костышина все еще не проигрывали в 2024 году и заслуженно занимают второе место в группе. Коллектив из Хмельницкого играет достаточно уверенно, но с реализацией все же ощущаются проблемы. "Чернигов" в прошлом туре наконец-то одержал долгожданную победу и смог подняться с последнего места.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.