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Подолье - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Подопечные Костышина все еще не проигрывали в 2024 году и заслуженно занимают второе место в группе. Коллектив из Хмельницкого играет достаточно уверенно, но с реализацией все же ощущаются проблемы. "Чернигов" в прошлом туре наконец-то одержал долгожданную победу и смог подняться с последнего места.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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