Ингулец - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Петровцы в прошлом туре одержали сверхважную победу во Львове и смогли оторваться от "Левого берега" уже на шесть очков. Это была лучшая игра подопечных Лупашко в 2024 году. "Прикарпатье" не оставило шансов "Полтаве" и поднялось на восьмое место. Наконец-то забил Андрей Хома, который до этого никак не мог прервать безголевую серию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.