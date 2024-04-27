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Ингулец - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Інгулець
Петровцы в прошлом туре одержали сверхважную победу во Львове и смогли оторваться от "Левого берега" уже на шесть очков. Это была лучшая игра подопечных Лупашко в 2024 году. "Прикарпатье" не оставило шансов "Полтаве" и поднялось на восьмое место. Наконец-то забил Андрей Хома, который до этого никак не мог прервать безголевую серию.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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