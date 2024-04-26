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УАФ начала проверку матча Металлист - Кремень на предмет возможного манипулирования результатом
Новый глава Комитета по этике и честной игре сразу же включился в работу
Дом футбола
Новый глава Комитета по этике и честной игре УАФ Андрей Давиденко инициировал проверка по факту возможного влияния (манипулирования) на результат матча 6-го тура Первой лиги "Металлист" - "Кремень" (2:1).
Как сообщает УАФ, в настоящее время происходит сбор необходимых данных, результаты проверки будут сообщены после ее окончания.
Отметим, Иван Паламарчук из "Кремня" в этой игре получил две желтые карточки за 10 минут (50-я и 60-я) и оставил команду в меньшинстве. После этого "Металлист" сравнял счет и вырвал волевую победу.
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Даниил Кайдалов забил победный мяч на 86-й минуте – голкипер "Кремня" Арсений Коркодим не справился с ударом во вратарский угол.
Напомним, что Андрей Давиденко возглавил комитет по этике и честной игре после того, как УАФ отправила в отставку Франческо Баранку.
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