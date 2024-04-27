Директор Кремня: По матчу с Металлистом у нас очень большие вопросы к вратарю - идем на детектор лжи

Директор "Кремня" Андрей Филь рассказал о подозрении УАФ по поводу возможного манипулирования результатом матча Первой лиги кременчугской команды с "Металлистом", который закончился победой харьковской команды 2:1.

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– Андрей Витальевич, новый председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Андрей Давиденко начал проверку по факту возможного влияния или манипулирования на результат матча "Металлист" – "Кремень" (2:1). Что вы можете сказать по поводу этой новости?

– Президент клуба сказал, что мы в воскресенье идем на детектор лжи. Я как директор клуба, главный тренер команды Игорь Климовский и вратарь Арсений Коркодим. Мы будем отвечать на вопрос, были ли какие-то договоренности по этому матчу.

Мы после игры разбирались с этой ситуацией, были серьезные разговоры. Это очень неприятно. Я не понимаю, как наш вратарь может пропускать в таких эпизодах.

– Это УАФ предложил пройти проверку на детекторе лжи?

– Нет, это наш клуб так решил. Мы сами добровольно идем на детектор лжи и отправим результаты в УАФ. Если УАФ хочет проверить на детекторе нашей команды, мы готовы все это сделать.

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– Возможно, до начала матча ходили какие-то подозрительные разговоры?

– Не было никаких разговоров, не было никаких странных предпосылок к тому, что произошло.

Могу сказать, что арбитр матча София Причина "убила" игру, она посадила на карточки наших футболистов, которые борются жестко. Когда был выход один на один с голкипером, она не показала красную карточку футболисту "Металлиста" за фол. В другом эпизоде она не дала желтую карточку капитану харьковской команды на нарушении правил на Галояне.

Поэтому еще раз повторяю, мы все готовы идти на детектор лжи и готовы отвечать на вопросы. Мы не прячемся, пожалуйста. К футболистам вопросов мало, они работали на поле, но почему были пропущены такие мячи – у нас очень много вопросов к вратарю.

– Я так понял, что у руководства и тренеров есть вопросы именно к голкиперу?

– Очень большие вопросы. Поэтому мы полностью открыты и готовы сотрудничать с УАФ.