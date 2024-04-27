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Полтава - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Непростое испытание ожидает хозяев поля, ведь они сыграют против лидера группы. Голевая гостевая клубная рекордная серия "Карпат" в Первой лиге длится 15 игр – 22 гола. В первом круге подопечные Маркевича в компенсированное время вырвали победу и ожидаем, что и сегодня полтавчане смогут навязать борьбу.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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