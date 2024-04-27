Полтава - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Непростое испытание ожидает хозяев поля, ведь они сыграют против лидера группы. Голевая гостевая клубная рекордная серия "Карпат" в Первой лиге длится 15 игр – 22 гола. В первом круге подопечные Маркевича в компенсированное время вырвали победу и ожидаем, что и сегодня полтавчане смогут навязать борьбу.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.