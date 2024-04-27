Игра за четвёртое место в Борисполе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча шестого тура весенней части сезона в Первой лиге. Отметим, что противостояние между "Хустом" и "Металлургом" не состоится. В ПФЛ поступило письмо от клубного руководства "Металлурга", в котором говорилось, что из-за травм игроков запорожцы не в состоянии провести матч с "Хустом".

Группа "Чемпионская"

"Виктория" - "Агробизнес"

28.04.2024. 12:00. "Юбилейный". Сумы

У подопечных Бессмертного весной вообще ничего не получается – 4 поражения в 5 матчах. Таким образом, "Виктория" уже опустилась на последнее место в группе. Похоже, что уже сами сумчане не верят в то, что они смогут побороться за топ-4. В первую очередь, хозяевам стоит одержать первую победу в 2024 году, но достичь этого результата будет непросто. В атаке у "Виктории" очень большие проблемы – всего один гол. Зимнее усиление не пошло на пользу этой команде. "Агробизнесу" в последних играх удалось переиграть "Ингулец", однако желто-черные уступили "Левому берегу" и "Полтаве". В предыдущем туре подопечные Чижевского сыграли вничью с "Мариуполем", хотя имели все шансы на победу. В случае победы у гостей будут оставаться шансы на топ-4, поэтому мотивации у них будет достаточно. Игра первого круга завершилась без голов. Отметим, что хозяевам из-за дисквалификации не сможет помочь Чеглов.

"Мариуполь" - "Эпицентр"

28.04.2024. 14:00. "Колос". Борисполь

Очень интересное и важное противостояние ожидает нас в Борисполе. В случае победы хозяева могут обойти своего конкурента и подняться на четвертое место. Однако с результатами весной у "Мариуполя" существенные проблемы - ни одной победы. Для мариупольцев счет 1:1 весной можно назвать любимым (три матча приазовцев завершались с таким счетом). "Эпицентр" в прошлом туре сыграл ничью с "Левым берегом" и это довольно неплохой результат, если учитывать уровень соперника. Подопечные Нагорняка в этой части сезона чувствуют себя достаточно уверенно и заслуженно занимают четвертое место. Отметим, что "Эпицентр" ни разу еще не проигрывал "Мариуполю" - ничья и две победы. Мотивации на эту игру футболиста обеих команд будут хватать.

Группа "Выбывание"

"Нива" - "Горняк-Спорт"

28.04.2024. 13:30. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

Третья команда группы будет принимать предпоследнюю. В прошлом туре прервалась домашняя безголевая серия "Горняка-Спорта" в Первой лиге, которая длилась 282 минуты. Подопечные Куценко должны были побеждать "Подолье", но на последней минуте пслучился автогол Чибуэзе. Снова с лучшей стороны проявил себя голкипер Богдан Шухман, которого можно считать лидером команды из Горишних Плавней. Безвыигрышная серия "Горняка-Спорта" в чемпионате длится восемь игр: четыре ничьих и четыре поражения. "Нива" в весенней части сезона не впечатляет своей игрой. Особенно это касается атаки. Конструктива подопечным Стахива не хватает. Матч первого круга завершился минимальной победой "Нивы". Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам не поможет Андрей Волохатый.