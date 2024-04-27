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Левый берег - Кудровка-Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый берег - Кудровка-Нива: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
Матч третьей и девятой команды чемпионской группы. "Левый берег" в первом поле разгромил подопечных Локтионова, но с тех пор "Кудровка-Нива" достигла прогресса. Домашняя безничья серия киевлян длится в чемпионате 6 игр: 5 побед и поражение.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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