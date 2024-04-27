Первая лига. Буковина – Диназ 0:1. Вышгородцы шокируют лидера

Колектив из Черновцов занимает первое место в группе, опережая преследователей на три очка. "Диназ" в прошлом туре на своем поле победил, прервав победную серию "Хуста". Команда Александра Головко находится на седьмом месте, но это все равно зона переходных матчей с клубами Второй лиги.

В начале встречи было много борьбы, но конструктива не хватало. Следует отдать должное вышгородцам, пытавшимся быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. В позиционном футболе у хозяев поля ничего не получалось. Безусловно, от "Буковины" все ждали большего. На 38-й минуте гости вышли вперед. После подачи с фланга головой переправил мяч в сетку Новиков – 0:1. Логическое развитие событий.

После перерыва хозяева прогнозируемо играли первым номером, но сравнять счет не удавалось. Вышгородцы сосредоточились на игре в защите и довольно редко выходили в атаку. Забить "Буковина" так и не смогла. Таким образом, это первое в 2024 году поражение подопечных Мельничука. "Диназ" второй тур подряд выигрывает.

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Буковина" - "Диназ" 0:1

Голы: Новиков (38)

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Будняк, Гончарук, Дворовенко, Лопыренок, Новотрясов, Палагнюк, Пец, Солдат, Хамелюк, Цурупин

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко – Мартынюк, Ярмак, Литвинов, Ткачук, Соловьев, Пономар, Сейтхалилов, Мораренко, Новиков, Волошин