Первая лига. Подолье – Чернигов 2:1. Все решил одиннадцатиметровый

Встреча второй и предпоследней команд группы "Выбывание". Гостям сейчас важно набирать очки, чтобы избежать зоны прямого вылета. Однако фаворитами матча считалось "Подолье", которое в 2024 году еще не проигрывало. Игра первого круга завершилась вничью – 2:2.

Уже на четвёртой минуте хозяева открыли счет. Гемега подал с углового, а Веремиенко расстрелял ворота – 1:0. Следует отдать должное гостям, которые не опустили руки, а наоборот, перехватили инициативу. В середине первого тайма после подачи Мироненко сравнял счет Койдан – 1:1. Вячеслав выиграл верховую борьбу и точно пробил головой. В конце тайма мощно из пределов штрафной пробивал Снижко, но он попал в перекладину. Интересный первый тайм завершился вничью.

Во второй половине встречи было много борьбы, а вот моментов почти не было. В позиционном футболе у хозяев мало что получалось. Казалось, что матч так и завершится вничью, но трагедия для "северян" произошла на 74-й минуте. Вересоцкий завалил за газон Кобзаря и заработал удаление. К тому же, было назначено пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кобзарь – 2:1. В итоге, победа "Подолья".

Первая лига. Группа "Выбывание"

"Подолье" - "Чернигов" 2:1

Голы: Веремиенко (4), Кобзар (75, пен) - Койдан (27)

Удаление: Вересоцкий (74)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов – Веремиенко, Пасичник, Савчук, Корешков, Цыбульник, Гемега, Снижко, Оробец, Кулиш, Федоров

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Осипенко, Галстян, Зенченко, Школьный, Мироненко, Койдан, Кривобороденко, Сахно, Ментей, Вольский