Первая лига. Полтава – Карпаты 0:1. Победа при неубедительном втором тайме

В гости к подопечным Сысенко приехал лидер группы. Подопечные Маркевича в прошлом туре прервали свою победную серию, потому пытались реабилитироваться за эту неудачу. В первом круге полтавчане смогли навязать борьбу грозному сопернику, потому ожидали, что и сегодня им это удастся.

Гости на правах фаворитов активно начали встречу и уже на десятой минуте открыли счет. Подлепенец из пределов штрафной прострелил, а Невес с нескольких метров переправил мяч в сетку. На 18-й минуте игра была остановлена из-за воздушной тревоги. После возобновления матча подопечные Маркевича продолжали играть первым номером, но не торопились. Хорошую возможность забить имел Подлепенец, но его удар парировал голкипер. Также Варцаба спас свою команду после удара Демченко из пределов штрафной. Больше в первом тайме голов не забивали.

Львовяне во второй половине встречи гости начали играть пассивнее и могли за это поплатиться. Владимир Сысенко за счет замен смог освежить игру "Полтавы". На 69-й минуте с нескольких метров головой пробивал Марусич, но попал в перекладину. Повезло в этом эпизоде "Карпатам". С каждой минутой преимущество хозяев росло. Пришлось свое мастерство демонстрировать Кожухарю, когда он в прыжке парировал удар того же Марусича. Зачем львовяне начали прижиматься к своим воротам? Подопечные Маркевича все же выиграли, но к игре остается немало вопросов. "Карпаты" возвращаются в УПЛ и сыграют в элитном дивизионе впервые с сезона 2019/20.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Полтава" - "Карпаты" 0:1

Голы: Невес (10)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Бужин, Опанасенко, Ходуля, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Горжуй, Одарюк, Щербак, Стрельцов

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк, Бабогло, Сакив, Полегенько, Чех, Чачуа, Костенко, Подлепенец, Демченко, Невес