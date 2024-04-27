Первая лига. Левый берег – Кудровка-Нива 1:2. О втором месте киевляне могут забыть

Матч третьей и девятой команд группы. "Левый берег" после гостевой ничьи с "Эпицентром" продолжает уверенно занимать третье место в чемпионской группе. Киевская команда забила больше голов среди всех участников чемпионата – 50 мячей. "Кудровка-Нива" в прошлом туре дома победила "Викторию" и покинула турнирное дно.

У хозяев были существенные кадровые проблемы, ведь не могли играть Якымив, Войцеховский и Дедух. Однако даже несмотря на эти потери киевляне считались фаворитами. На 15-й минуте подопечные Первака открыли счет. Сухоручко получил мяч в штрафной и после рикошета от Мисюры мяч залетел в ворота – 1:0. Логическое развитие событий, ведь киевляне доминировали.

Казалось, киевляне смогут увеличить свое преимущество, а они еще и пропустили. Гулько заработал одиннадцатиметровый, а Нехтий его реализовал - 1:1. На 40-й минуте шикарная возможность снова вывести вперед хозяев была у Спивакова, но капитан "Левого берега" с пенальти пробил в перекладину. А вот подопечные Локтионова своим шансом воспользовались и забили в раздевалку. После прострела с фланга в падении головой в дальний угол пробил Вечурко – 1:2. Шикарный первый тайм.

После перерыва подопечные Первака делали все, чтобы отыграться, но добиться своего им не удавалось. Стоит отдать должное футболистам "Кудровки-Нивы", которые самоотверженно оборонялись и при первой возможности выбегали в атаку. Моментов у хозяев поля почти не было. На 83-й минуте после розыгрыша углового Слотюк переправил мяч в сетку, но было зафиксировано положение вне игры.

В итоге, неожиданная победа "Кудровки-Нивы". Киевляне уже на девять очков отстают от "Ингульца", поэтому о втором месте уже можно и не мечтать.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Левый берег" - "Кудровка-Нива" 1:2

Голы: Сухоручко(15) - Нехтий (33, пен), Вечурко (43)

Нереализованный пенальти: Спиваков (40)

"Левый берег" (стартовый состав): Механив - Сидней, Слотюк, Самар, Соколов, Спиваков, М. Когут, И. Когут, Литовченко, Мысик, Сухоручко

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Климов - Гагун, Мисюра, Рогозинский, Мамросенко, Гулько, Вечурко, Захаревич, Фальковский, Нехтий, Коркишко