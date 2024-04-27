Первая лига. Ингулец – Прикарпатье 4:0. Петровцы прошлись катком по сопернику

После победы над "Карпатами" подопечные Лупашко увеличили свой отрыв от третьего места уже до шести очков, поэтому могли несколько выдохнуть с облегчением. "Прикарпатье" в прошлом туре на своем поле победило "Полтаву" и смогло подняться на восьмое место.

Судьба противостояния была редрешена еще до перерыва. Ожидали, что гости могут навязать борьбу, но они разочаровали. Уже на четвертой минуте Кольцов получил передачу в штрафной и уверенно пробил в дальний угол – 1:0. На 30-й минуте подопечные Лупашко увеличили свое преимущество. Богунов подал, а Ситало головой пробил в верхний угол – 2:0. Через три минуты защитники "Прикарпатья" в собственной штрафной потеряли Богунова, который и довел счет до разгромного – 3:0. Перед самым перерывом Кольцов отважился на удар из-за пределов штрафной и удача ему улыбнулась – 4 0. На такой результат точно никто не надеялся.

Второй тайм уже превратился в формальность. В итоге, разгромная победа "Ингульца". Петровцы уже на девять очков оторвались от третьего места и на 99% обеспечили повышение в классе.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Ингулец" - "Прикарпатье" 4:0

Голы: Кольцов (4, 40), Ситало (30), Богунов (33)

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Пятов, Белоцерковец, Богунов, Ситало

"Прикарпатье" (стартовый состав): Бобинец – Титов, Швец, Болденков, Шинкаренко, Рудюк, Демкив, Бучакчийский, Стадник, Цюцюра, Хома