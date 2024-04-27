Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты Львов вышли в Украинскую Премьер-лигу сезона 2024/2025
Команда Мирона Маркевича точно поднялась дивизионом выше
Фото: ФК Карпати
В субботних матчах Первой лиги определился первый участник второго украинского дивизиона, который в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.
"Карпаты" в гостях обыграли СК "Полтаву", а "Левый берег" проиграл дома "Кудровке-Ниве". Теперь между львовянами, лидирующими в турнирной таблице, и идущими на третьей позиции киевлянами отрыв составляет 14 очков. До конца чемпионата осталось четыре тура.
Таким образом, "Карпаты" официально вышли в УПЛ сезона 2024/2025 годов.
Чтобы кроме выхода в высший дивизион оформить еще и чемпионство Первой лиги подопечным Мирона Маркевича в финальный четырех турах нужно не потерять преимущество над вторым “Ингульцем”, которое составляет пять очков.
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- СК Днепр-1 - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- За кулисами сенсационной Жироны: брат Гвардиолы, герой Ливерпуля и самобытность превыше всего
- Карпаты летом планируют подписать шесть новичков
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
Комментарии 3