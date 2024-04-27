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Карпаты Львов вышли в Украинскую Премьер-лигу сезона 2024/2025

Первая лига

Команда Мирона Маркевича точно поднялась дивизионом выше

Карпаты Львов вышли в Украинскую Премьер-лигу сезона 2024/2025

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

В субботних матчах Первой лиги определился первый участник второго украинского дивизиона, который в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.

"Карпаты" в гостях обыграли СК "Полтаву", а "Левый берег" проиграл дома "Кудровке-Ниве". Теперь между львовянами, лидирующими в турнирной таблице, и идущими на третьей позиции киевлянами отрыв составляет 14 очков. До конца чемпионата осталось четыре тура.

Таким образом, "Карпаты" официально вышли в УПЛ сезона 2024/2025 годов.

Чтобы кроме выхода в высший дивизион оформить еще и чемпионство Первой лиги подопечным Мирона Маркевича в финальный четырех турах нужно не потерять преимущество над вторым “Ингульцем”, которое составляет пять очков.

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Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
27.04.2024 в 16:15
Чудова новина
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
27.04.2024 в 16:15
Чудова новина
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0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 16:08
Желаю Маркевичу сразу за золотые медали бороцца! Ни шахтер ни динама не впечетляют украинского болельщика!
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aleks68
27.04.2024 в 16:29
ляжь на дурку там помогут.
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0
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