Карпаты Львов вышли в Украинскую Премьер-лигу сезона 2024/2025

В субботних матчах Первой лиги определился первый участник второго украинского дивизиона, который в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.

"Карпаты" в гостях обыграли СК "Полтаву", а "Левый берег" проиграл дома "Кудровке-Ниве". Теперь между львовянами, лидирующими в турнирной таблице, и идущими на третьей позиции киевлянами отрыв составляет 14 очков. До конца чемпионата осталось четыре тура.

Таким образом, "Карпаты" официально вышли в УПЛ сезона 2024/2025 годов.

Чтобы кроме выхода в высший дивизион оформить еще и чемпионство Первой лиги подопечным Мирона Маркевича в финальный четырех турах нужно не потерять преимущество над вторым “Ингульцем”, которое составляет пять очков.