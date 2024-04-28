Виктория - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Виктория" в 2024 году набрала всего одно очко и по праву опустилась на последнее место. Безголевая серия сумчан длится уже 253 минуты. Подопечные Александра Чижевского занимают седьмое место и если победят – могут приблизиться к зоне переходных игр с клубами УПЛ.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.