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Виктория - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Виктория - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

"Виктория" в 2024 году набрала всего одно очко и по праву опустилась на последнее место. Безголевая серия сумчан длится уже 253 минуты. Подопечные Александра Чижевского занимают седьмое место и если победят – могут приблизиться к зоне переходных игр с клубами УПЛ.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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