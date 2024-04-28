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Виктория - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" в 2024 году набрала всего одно очко и по праву опустилась на последнее место. Безголевая серия сумчан длится уже 253 минуты. Подопечные Александра Чижевского занимают седьмое место и если победят – могут приблизиться к зоне переходных игр с клубами УПЛ.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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