Нива - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Поединок третьей и восьмой команд группы "Выбывание". Безвыигрышная серия "Горняка-Спорта" в чемпионате длится 8 игр: 4 ничьих и четыре поражения. Смогут ли подопечные Куценко прервать эту серию и наконец-то набрать три очка? "Нива" в случае победы на расстояние одного очка приблизится к лидерам.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.