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Нива - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Нива - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Поединок третьей и восьмой команд группы "Выбывание". Безвыигрышная серия "Горняка-Спорта" в чемпионате длится 8 игр: 4 ничьих и четыре поражения. Смогут ли подопечные Куценко прервать эту серию и наконец-то набрать три очка? "Нива" в случае победы на расстояние одного очка приблизится к лидерам.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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