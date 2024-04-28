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Мариуполь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
В Борисполе сыграют наиболее ожидаемый матч в воскресенье в Первой лиге. В случае победы приазовцы смогут обойти своего конкурента и подняться на четвертое место. Однако пока в 2024 году "Мариуполь" еще не побеждал. Подопечные Сергея Нагорняка в случае победы увеличат шансы закрепиться в зоне переходных игр за путевку в УПЛ.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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