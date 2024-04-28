Мариуполь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Борисполе сыграют наиболее ожидаемый матч в воскресенье в Первой лиге. В случае победы приазовцы смогут обойти своего конкурента и подняться на четвертое место. Однако пока в 2024 году "Мариуполь" еще не побеждал. Подопечные Сергея Нагорняка в случае победы увеличат шансы закрепиться в зоне переходных игр за путевку в УПЛ.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.