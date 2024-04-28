Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Виктория – Агробизнес 1:0. Долгожданная победа сумчан
Стартовая игра воскресенья
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" в прошлом туре в гостях потерпела поражение от "Кудровки-Нивы" и опустилась на последнее место в группе. Коллектив из Сум в весенней части сезона забил всего один гол. Подопечные Александра Чижевского занимают седьмое место и имеют все шансы побороться за топ-4.
В первой половине встречи было много борьбы, а вот конструктиву не хватало. В позиционном футболе было немало проблем у обеих команд. Больше играли первым номером гости, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Первый тайм так и завершился без голов. Есть то, что имеем... "Виктория" не могла забить уже 298 минут.
После перерыва активнее заиграли хозяева, но ошибки не позволяли создавать опасные моменты. Был очень медленный и вязкий футбол. Как ни странно, но рисковать никто не хотел. На 67-й минуте безголевая серия "Виктории" все же прервалась. Ныч из пределов штрафной пробил в ближний угол – 1:0. В итоге, дебютная победа подопечных Бессмертного в 2024 году.
Группа "Чемпионская". Шестой тур
"Виктория" - "Агробизнес" 1:0
Голы: Ныч (67)
Удаление: Лень (90)
"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Долинский, Лебеденко, Машталир, Шарай, Байдал, Ныч
"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Заяц, Лень, Белый, Слива, Галенков, Толочко, Теплый, Касимов, Кузьмин, Войтиховский
Популярное сейчас
- Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото
- "VAR нанес урон английскому футболу". Почеттино - об игре с Астон Виллой
- Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля
- Карпаты летом планируют подписать шесть новичков
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО