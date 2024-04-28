Первая лига. Виктория – Агробизнес 1:0. Долгожданная победа сумчан

"Виктория" в прошлом туре в гостях потерпела поражение от "Кудровки-Нивы" и опустилась на последнее место в группе. Коллектив из Сум в весенней части сезона забил всего один гол. Подопечные Александра Чижевского занимают седьмое место и имеют все шансы побороться за топ-4.

В первой половине встречи было много борьбы, а вот конструктиву не хватало. В позиционном футболе было немало проблем у обеих команд. Больше играли первым номером гости, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Первый тайм так и завершился без голов. Есть то, что имеем... "Виктория" не могла забить уже 298 минут.

После перерыва активнее заиграли хозяева, но ошибки не позволяли создавать опасные моменты. Был очень медленный и вязкий футбол. Как ни странно, но рисковать никто не хотел. На 67-й минуте безголевая серия "Виктории" все же прервалась. Ныч из пределов штрафной пробил в ближний угол – 1:0. В итоге, дебютная победа подопечных Бессмертного в 2024 году.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Виктория" - "Агробизнес" 1:0

Голы: Ныч (67)

Удаление: Лень (90)

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Долинский, Лебеденко, Машталир, Шарай, Байдал, Ныч

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Заяц, Лень, Белый, Слива, Галенков, Толочко, Теплый, Касимов, Кузьмин, Войтиховский