Первая лига. Нива – Горняк-Спорт 2:0. Первая домашняя победа тернополян в 2024 году

Важный матч для обеих команд, учитывая турнирное положение. Победа могла позволить хозяевам подняться на второе место, а гости были настроены покинуть зону прямого вылета. Игра первого круга завершилась минимальной победой "Нивы". До этого тура безвыигрышная серия "Горняка-Спорта" в чемпионате продолжалась 8 игр: 4 ничьи и четыре поражения.

С первых минут было заметно, что обе команды сегодня были настроены на победу. Ярких моментов было немного, но интрига держала в напряжении. В середине первого тайма опасно в дальний угол пробивал Тузенко, но блестяще сыграл Ольховой. Ближе к голу были именно гости, но им не хватало завершающего удара. Первый тайм завершился нулевой ничьей, хотя этот футбол нельзя было назвать скучным.

В начале второго тайма после передачи Дорошенко в пустые ворота переправил мяч Ризнык - 1:0. Очень хорошая быстрая атака хозяев. Было очень много сумбура, а вот конструктива не хватало. После перерыва мало что получалось в заключительной трети поля у гостей. Поставил коллектив из Горишних Плавней на колени Галадей, который из пределов штрафной расстрелял ворота – 2:0.

"Нива" не пропускает голов в чемпионате в течение 360 минут. Таким образом, коллектив из Тернополя уже всего на одно очко отстает от лидеров.

Группа "Выбывание". Шестой тур

"Нива" - "Горняк-Спорт" 2:0

Голы: Ризнык (57), Галадей (76)

"Нива" (стартовый состав): Ольховый – Демчук, Зинь, Махинка, Бэй, Давыдов, Дорошенко, Мудрый, Кицун, Голуб, Ризнык

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман – Черныш, Мороз, Чибуэзе, Романенко, Чидози, Подрезан, Тузенко, Посевкин, Дмитриев, Студенко