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Первая лига. Мариуполь – Эпицентр 0:1. Подопечные Нагорняка уходят в отрыв
Самый ожидаемый матч воскресенья
Фото: ФК Епіцентр
Пятая команда чемпионской группы принимала четвертую. В случае победы подопечные Красноперова могли подняться в топ-4. Однако до этого весной приазовцы еще не побеждали. Тренерские штабы обоих коллективов исповедуют игру с позиции силы, потому мы надеялись увидеть интересный футбол. Отметим, что в состав гостей вернулся Алибеков, пропускавший прошлый тур из-за дисквалификации.
В первой половине встречи прогнозировано было много борьбы, ведь никто из соперников не хотел уступать. Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов, но гости смогли забить в раздевалку. После подачи с левого фланга расстрелял ворота Кравчук – 0:1. Что делали защитники "Мариуполя" в этом эпизоде сложно объяснить.
После перерыва больше контролировали мяч хозяева поля, но эффективности их атак не хватало. Следует отметить качественную игру подопечных Нагорняка без мяча. Эта команда умеет терпеть и ждать своего шанса. Мог увеличивать преимущество гостей Стень, но он попал в перекладину.
В итоге, матч завершился сверхважной победой "Эпицентра". Подопечные Нагорняка уже на четыре очка оторвались от пятого места.
Группа "Чемпионская". Шестой тур
"Мариуполь" - "Эпицентр" 0:1
Голы: Кравчук (45)
"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Фатеев, Терехов, Задоя, Шушко, Булгаков, Мельниченко, Плакса, Савин, Быковский, И. Зубков
"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – Григоращук, Мороз, С. Кристин, Жмуйда, Липовуз, Алибеков, Беженар, Стень, Кравчук, Гринь
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