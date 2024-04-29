В соревнованиях нового сезона под эгидой ПФЛ выступит 38 команд

В новом сезоне в Первой лиге планируется участие 18 команд, сообщает Sport.ua.

Представители клубов склоняются к тому, чтобы, как и в текущем первенстве Украины, соперничество велось в двух группах по территориальному принципу. Прежде всего, это облегчит решение логистических вопросов и сэкономит средства. По итогам первого этапа определятся участники, которые продолжат борьбу в "Чемпионской" группе и группе "Выбывания".

Читайте также Судьбу несостоявшегося матча Первой лиги Хуст – Металлург решит КДК

Во Второй лиге планируется участие 20 команд, которые также будут соревноваться в группах по территориальному принципу. Конкретика с представительством появится в начале июня, когда определится, какие любительские команды успешно прошли аттестацию.

По имеющимся данным у организаторов первенства уже есть предварительная договоренность об участии во Второй лиге вторых команд из УПЛ – "Руха", "Карпат", "Ворсклы", "Колоса".