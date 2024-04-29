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В соревнованиях нового сезона под эгидой ПФЛ выступит 38 команд
В Первой лиге снова будет 18 коллективов
Фото: Google
В новом сезоне в Первой лиге планируется участие 18 команд, сообщает Sport.ua.
Представители клубов склоняются к тому, чтобы, как и в текущем первенстве Украины, соперничество велось в двух группах по территориальному принципу. Прежде всего, это облегчит решение логистических вопросов и сэкономит средства. По итогам первого этапа определятся участники, которые продолжат борьбу в "Чемпионской" группе и группе "Выбывания".
Во Второй лиге планируется участие 20 команд, которые также будут соревноваться в группах по территориальному принципу. Конкретика с представительством появится в начале июня, когда определится, какие любительские команды успешно прошли аттестацию.
По имеющимся данным у организаторов первенства уже есть предварительная договоренность об участии во Второй лиге вторых команд из УПЛ – "Руха", "Карпат", "Ворсклы", "Колоса".
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