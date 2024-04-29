Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны предварительные даты начала нового сезона в Первой и Второй лигах
Новый сезон ПФЛ стартует в конце июля
Фото: fckarpaty.org
Новый сезон у клубов
Также, по предварительной информации, 1 августа состоятся поединки первого раунда розыгрыша Кубка Украины, в котором также будут задействованы команды ПФЛ.
Указанные сроки официальных соревнований еще должны быть утверждены Конференцией ПФЛ.
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