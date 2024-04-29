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Стали известны предварительные даты начала нового сезона в Первой и Второй лигах

Первая лига

Новый сезон ПФЛ стартует в конце июля

Стали известны предварительные даты начала нового сезона в Первой и Второй лигах

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Новый сезон у клубов Первой и Второй лиги стартует 25–26 июля. По данным Sport.ua, предварительно именно на эти выходные запланированы матчи первого тура первенства.

Также, по предварительной информации, 1 августа состоятся поединки первого раунда розыгрыша Кубка Украины, в котором также будут задействованы команды ПФЛ.

Указанные сроки официальных соревнований еще должны быть утверждены Конференцией ПФЛ.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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