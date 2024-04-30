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"Могут покупать игроков по миллиону". Журналист - о трансферных планах Карпат
От львовского клуба стоит ждать громких трансферов
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" после выхода в УПЛ намерены активно поработать на трансферном рынке. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.
"Следует ли ждать громких трансферов от "Карпат"? Ждать следует. Я знаю, что там бюджет достаточно хороший могут выделить, и что там будут платиться деньги вполне серьезные.
Там могут покупать футболистов за 500, 700 тысяч, возможно даже за миллион. У клуба есть амбиции закрепиться в Премьер-лиге", – сказал Цыганык в программе Циганик LIVE.
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