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"Могут покупать игроков по миллиону". Журналист - о трансферных планах Карпат

Первая лига

От львовского клуба стоит ждать громких трансферов

"Могут покупать игроков по миллиону". Журналист - о трансферных планах Карпат

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" после выхода в УПЛ намерены активно поработать на трансферном рынке. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Следует ли ждать громких трансферов от "Карпат"? Ждать следует. Я знаю, что там бюджет достаточно хороший могут выделить, и что там будут платиться деньги вполне серьезные.

Там могут покупать футболистов за 500, 700 тысяч, возможно даже за миллион. У клуба есть амбиции закрепиться в Премьер-лиге", – сказал Цыганык в программе Циганик LIVE.

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Игорь Цыганык Карпаты (Львов)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
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