"Могут покупать игроков по миллиону". Журналист - о трансферных планах Карпат

"Карпаты" после выхода в УПЛ намерены активно поработать на трансферном рынке. Об этом утверждает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Следует ли ждать громких трансферов от "Карпат"? Ждать следует. Я знаю, что там бюджет достаточно хороший могут выделить, и что там будут платиться деньги вполне серьезные.

Там могут покупать футболистов за 500, 700 тысяч, возможно даже за миллион. У клуба есть амбиции закрепиться в Премьер-лиге", – сказал Цыганык в программе Циганик LIVE.